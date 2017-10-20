Çin Komünist Partisi'nin yeni doktrini: Yeni çağda Çin karakterinde bir sosyalizm

20 Ekim 2017

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) başkent Pekin'de düzenlenen 19. Ulusal Kongresi'nde 3.5 saatlik bir konuşma yapan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, "yeni çağda Çin karakterinde bir sosyalizm" adlı yeni bir ideolojik doktrin açıkladı.

Komünist Parti'nin üst düzey yetkililerinden Zhang Dejiang, bu yeni felsefeye ilişkin, "19. Ulusal Kongre'de en önemli an olan bu doktrin, partinin gelişimine tarihi bir katkıda bulunacak" dedi.

Jinping tarafından açıklanan "yeni çağda Çin karakterinde bir sosyalizm" doktrini 14 temel prensipten oluşuyor:

- Parti liderliğinin ülkedeki tüm işleyişte söz sahibi olması

- Parti ekseninde titiz ve tam bir iktidar faaliyeti yürütmek

- Silahlı kuvvetlerde Parti liderliğinin mutlak yönetiminin korunması

- İktidarın her biriminin kanun çerçevesinde çalıştığından emin olunması

- Temel sosyalist değerlerin korunması

- Ulusal güvenlik için bütünsel bir yaklaşıma geçilmesi

- Tek ülke iki sistem* prensibinin korunması ve ulusal birliğin yayılması

- Kapsamlı reformlara devam edilmesi

- Gelişim için yeni bir vizyon belirlenmesi

- İnsan odaklı bir yaklaşıma odaklanma

- Yaşam standartlarının yükseltilmesi ve garanti altına alınması

- Halkın yönetime katıldığından emin olunması

- Doğa ve insan arasındaki uyumun sağlama alınması

- İnsanoğlu için ortak bir gelecek fikrinin hakim olduğu bir toplum inşası

24 Ekim'e kadar devam edecek kongreyi, yerli ve yabancı 3 binden fazla basın mensubu takip ediyor. Beş yılda bir düzenlenen ÇKP Ulusal Kongresi'nde, ülkenin iktidar kadrosunu oluşturan ÇKP Merkezi Komitesi, Politbüro ve Daimi Politbüro Komitesi üyeleri yeniden belirleniyor.

* Tek ülke iki sistem prensibine göre Hong Kong ve Makao Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak kabul ediliyor, ancak kendi siyasi ve ekonomik sistemleri bulunuyor.