Çin lideri 7 yıl sonra Kuzey Kore'ye gidiyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 7 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Çin Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Xi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Pyongyang'da bir araya gelecek.

Kim Jong-un'un daveti üzerine gerçekleşecek ziyaret kapsamında Xi Jinping, 8-9 Haziran tarihlerinde Kuzey Kore'de temaslarda bulunacak.

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayan Xi'nin, Kuzey Kore lideriyle yapacağı görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Xi Jinping, Kuzey Kore'ye son ziyaretini 2019 yılında gerçekleştirmişti.