Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi 2023'te arttı

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, ocak-kasım döneminde ülke limanlarında taşınan konteyner miktarı 280 milyon TEU, taşınan kargo yükü miktarı ise 15,51 milyar ton oldu.

Taşınan birim konteyner sayısı, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9, kargo yükü miktarı da yüzde 8,4 arttı.

Söz konusu dönemde dış ticarete bağlı kargo taşımacılığı da yüzde 9,6 artış kaydetti.

Artışlarda, 2022'de Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirlerin neden olduğu düşük bazın etkisi görüldü.

Çin'de 2022'de ülkenin büyük limanlarına ev sahipliği yapan Şanghay, Guangzhou, Ningbo, Şıncın, Tiencin, Çingdao ve Dalian gibi şehirlerde Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirleri kargo taşımacılığında kesintilere neden olmuştu.