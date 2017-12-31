Çin MB Başkanı: 2018'de dikkatli mali politikalar sürecek
Çin Merkez Bankası Başkanı, 2018'de dikkatli mali politikaları sürdüreceklerini söyledi. Uzmanlar, Çin ekonomisinde 2018'de sıkılaşmaya gidileceğini tahmin ediyor.
Çin Merkez Bankası Başkanı Zou Şiaoçuan, 2018'de dikkatli mali politikaları sürdüreceklerini açıkladı.
Zou, yeni yıl mesajında, Çin Merkez Bankası'nın 2017'de makroekonomik kontrolleri artırdığını, mali reformlara hız vererek riskleri azalttığını kaydetti.
Zou, 2018 yılında da tedbirli mali politikaları ve sosyal finansmanlardaki büyümeyi sürdüreceklerini vurguladı.
Uzmanlar, Çin Merkez Bankası'nın 2018'de daha sıkı mali politikalar izleyeceğini tahmin ediyor.
Kaynak: Reuters