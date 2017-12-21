Çin, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde aktif rol almak istiyor

21 Aralık 2017

Suriye'de DEAŞ'ın birçok bölgeyi kaybetmesi ve çatışmaların büyük oranda sona ermesi, gözleri ülkenin yeniden inşasıyla ilgili projelere çevirdi.

Bloomberg News'in haberine göre, Suriye hükümetine askeri ve siyasi olarak destek veren Rusya ve İran'ın ülkenin yeniden inşa sürecinde de önemli rol oynaması beklenirken, Çin'in de sürece aktif olarak katılmak istediği belirtildi.

Haberde, Beşar Esad yönetimine karşı olan Batılı ülkelerin Suriye'deki yeniden inşa sürecine destek vermeye istekli olmadığı, Rusya ve İran'ın ise milyarlarca doları bulabilecek süreci tek başına yürütemeyeceği kaydedildi.

Çin-Arap Vakfı Başkan Yardımcısı Qin Yong, Suriye'de savaşta yıkılan binaların ve yolların yeniden inşasına Çinli şirketlerin ilgisinin her geçen gün arttığını kaydetti. Qin, "Bu alanda büyük bir potansiyel var. Suriye tarafı da bu konuda çok istekli" diye konuştu.

BM tahminlerine göre, 6,5 yıldır süren savaşta Suriye'de yıkılan binaların inşaat maliyeti 250 milyar doları bulacak.