Çin ve Rusya'dan 'çatışmaların durdurulması' çağrısı

Orta Doğu'da 8 gündür devam eden karşılıklı saldırılarda toplam can kaybı 1000'ini aşarken, Çin ve Rusya'dan da 'çatışmaların durdurulması' çağrısı geldi.

"Kimseye faydası olmayan bir savaş"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran'daki gelişmelerle ilgili bir açıklama yayınlarken, İran'daki savaşı "hiç yaşanmaması gereken" ve "kimseye faydası olmayan" bir savaş olarak nitelelendirdi.

Wang, "Ortadoğu tarihi dünyaya defalardır gösteriyor ki, güç kullanımı hiçbir çözüm sağlamaz ve silahlı çatışma yalnızca nefreti artırır ve yeni krizler doğurur" dedi. Tarafların diplomasiye dönmesi gerektiğini belirten Wang, "Çin, durumun daha da kötüleşmesini ve çatışmanın yayılmasını engellemek için askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Diplomatik çözüm yoluna dönülmesi çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüşmüş ve diplomatik çözüm yoluna hızla dönülmesi gerektiğini vurgulamış, Körfez ülkeleri ile de temas halinde olduğunu kaydetmişti.

Pezeşkiyan ise Rusya'nın ülkesinin egemenliğini ve bağımsızlığını savunan İran halkıyla dayanışmasına minnettarlığını dile getirmişti.

İran'a saldırılar

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlatmış İran da hem İsrail hem de ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme saldırılarla karşılık verdi.

Saldırılarda, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldürülürken 926 kişi hayatını kaybetti.