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"Çin yakında jet motorları üretimine başlar"

Rolls Royce'un Başkanı Davis, Çin'in geniş gövdeli uçaklar için motor geliştirmeye yakın zamanda başlamasını beklediğini söyledi.

Çin yakında jet motorları üretimine başlar
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Dünyanın önde gelen uçak motoru üreticisi Rolls Royce'nin Başkanı Ian Davis, Çin'in jumbo jetler için motor üretimine yakında başlamasının muhtemel olduğunu söyledi.

Davis, "Uzun vadede Çin ve diğer ülkelerin geniş gövdeli uçaklar için motor geliştirmeleri çok mantıklı ve mümkün. Sanayileşmiş ülkeler için bunu yapmak akıllıca ve gelecekte bunları göreceğiz" diye konuştu.

Çin'de COMAC hali hazırda dar gövdeli ticari uçaklar için motor üretimine başlamış durumda.

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