Çin, yeni taykonot ekibini açıkladı

Xinhua'nın haberine göre, Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Direktör Yardımcısı Ci Çiming, düzenlediği basın toplantısında, Şıncou-15 uzay mekiğiyle yörüngeye gönderilecek 3 kişilik ekibi kamuoyuna açıkladı.

Ci, uzay istasyonuna yapılacak dördüncü insanlı seferde taykonotlar Fey Cunlong, Dıng Çingming ve Cang Lu'nun yer alacağını bildirdi.

Açıklamanın ardından üç taykonot basının karşısına çıktı.

Seferin komutanlığını üstlenecek 57 yaşındaki Fey, 2005'te Çin'in ikinci insanlı uzay uçuşu olan Şıncou-6 görevine katılmıştı.

Taykonotlar Dıng ve Cang ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alacak.

Uzayda 6 ay görev yapacak taykonot ekibi, uzay istasyonuna eklenen iki laboratuvar modülü ve donanımlarının entegrasyonunu yürütecek.

Uzay istasyonu kurmayı planlıyor

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong istasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz'da, ikinci laboratuvar modülü Mıngtien (gökleri düşlemek) 31 Ekim'de fırlatılmıştı.

Çekirdek modüle, laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanmıştı. Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun, ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Montajının 2022 sonunda tamamlanması hedeflenen istasyonda, 3 kişilik taykonot ekibi dönüşümlü görev yapıyor.