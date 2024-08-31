Çin'de imalattaki daralma üç aydır sürüyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 0,3 puan azalarak 49,1'e gerildi.

Mayısta 50 puanın altına gerileyen endeks, haziran ve temmuz aylarında da büyüme eşiğinin altında kalmıştı.

İmalat PMI içindeki hem imalat hem yeni siparişler alt endekslerinde düşüş kaydedildi. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi, temmuzda 48,5 iken ağustosta yüzde 48,7'ye yükseldi.

Neden gerileme var?

UİB kıdemli istatistikçisi Cao Çinghı, yaz aylarındaki sıcak hava dalgası ve fırtınaların imalat aktivitesini olumsuz etkilediği, bazı sektörlerde ölü sezon olması nedeniyle durgunluk görüldüğü değerlendirmesinde bulundu.

İmalat PMI, ocakta 49,2, şubatta 49,1 olarak ölçüldükten sonra martta 50,8'e yükselerek son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, nisanda 50,4'e gerilese de büyüme eşiğinin üzerinde kalmıştı. Mayısta 49,5'e gerileyen endeks haziranda sabit kalmış, temmuzda ise 49,4'e gerilemişti.

İmalat dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI ağustosta büyüme seyrini korudu. Temmuzda 50,2 olan endeks ağustosta 50,3'e çıktı.

İmalat dışı PMI içindeki hizmetler alt endeksi 50'den 50,2'ye yükselirken inşaat sektörü alt endeksi 51,2'den 50,6'ya geriledi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.