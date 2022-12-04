Çin’de Kovid-19 kısıtlamalarına gevşeme geliyor

Başkent Pekin'de ve Guangdong eyaletinin teknoloji ve imalat merkezi Şıncın şehrinde toplu taşıma araçlarında negatif test sonucu gösterme zorunluluğu kaldırıldı.

Şıncın şehir yönetimi, toplu taşıma araçları dışında eczaneler, parklar ve turistik mekanlara girişte de test zorunluluğu aranmayacağını duyurdu. Başkent Pekin'de de toplu taşıma araçlarına binişte son 48 saatte yapılmış test sonucunu gösterme zorunluluğu kaldırılırken alışveriş merkezleri, süpermarketler ve diğer kamusal alanlarda ise tedbirler uygulanıyor. Kentteki test kulübelerinin sayısı azaltılırken test zorunluluğunun devam etmesi nedeniyle az sayıdaki kulübenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Pekin sağlık yetkilileri, bugün düzenledikleri basın toplantısında, bazı tedbirlerdeki değişiklere rağmen "sıfır vaka" politikasının hala geçerli olduğunu vurguladı.