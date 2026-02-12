Çin'de pazar daralırken tek büyüyen marka Apple oldu

Counterpoint Research verilerine göre Apple'ın iPhone satışları ocak ayında Çin pazarında yıllık bazda yüzde 8 artış gösterdi. Şirketin pazar payı yaklaşık yüzde 20 seviyesine yükselirken, Apple bu oranla Huawei ile liderliği paylaştı.

Çin Yeni Yılı'nın etkisi görüldü

Aynı dönemde genel akıllı telefon pazarı yüzde 23 daralırken, Huawei ve Xiaomi dahil Çinli üreticilerin satışlarında belirgin düşüşler kaydedildi. Pazardaki gerilemede devlet sübvansiyonlarının azalması ve Çin Yeni Yılı'nın takvim etkisinin rol oynadığı belirtildi.

Apple'ın eylül ayında tanıttığı iPhone 17 serisinin satışlara olumlu katkı sağladığı ifade edildi. Araştırmacılar, "Apple yıl bazında büyüme kaydeden tek büyük marka olarak öne çıktı ve pazar payı son beş yılın en yüksek ocak seviyesine ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

Aylık satışlarda yüzde 9 artış

Özellikle iPhone 17'nin temel modelinin devlet sübvansiyonları kapsamına alınmasının fiyat-performans dengesini güçlendirdiği ve aylık satışlarda yüzde 9 artış sağladığı aktarıldı.

Rakip markaların henüz yoğun kampanya dönemine girmediği, Çin Yeni Yılı'nın ise sektör açısından önemli bir satış dönemi olacağı belirtiliyor. Apple tarafında şu ana kadar büyük çaplı indirim yapılmadığı, bunun da ilerleyen süreçte fiyat ayarlamaları açısından esneklik sağlayabileceği ifade ediliyor.