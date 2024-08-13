Çin'de yuan cinsinden yeni krediler keskin düşüş gösterdi

Temmuz ayında yeni krediler 260 milyar yuan oldu ve uzun süreli emlak gerilemesi ve iş güvensizliğinin iş dünyası ve tüketici güvenini aşağı çekmesi nedeniyle zayıf talebi vurguladı.

Analistler, yeni yuan kredilerinin Temmuz'da 450 milyar yuan olmasını bekliyorlardı; bu rakam bir önceki ay 2,13 trilyon yuan seviyesindeydi.

Yeni yuan kredileri Temmuz 2023'te 345,9 milyar yuan olmuştu.

Çin Merkez Bankası verilerinden yapılan hesaplamamalara göre yılın ilk yedi ayında yeni yuan kredilerinin toplam 13,53 trilyon yuan oldu.

M2 para arzındaki büyüme geçen ay bir önceki yıla göre hızlanarak %6,3'e yükseldi. Analistler M2'nin yüzde 6,1 artmasını bekliyorlardı. Haziran'da %6,2'lik artış yaşanmıştı.

Ödenmemiş yuan kredilerindeki büyüme Haziran ayındaki %8,8'e kıyasla yavaşlayarak %8,7'ye geriledi. Analistler %8,8'lik bir büyüme bekliyorlardı.