Çin'den ABD'ye: Sözlerini eyleme dönüştürmesini istiyoruz

02 Ekim 2017

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD'nin defalarca yinelediği "dört hayır" sözünü takdirle değerlendirdiklerini ve ABD'nin bu söylemi eyleme dönüştürmesini beklediklerini söyleyerek, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC, Kuzey Kore) aynı yönde ilerlemesini istediklerini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Doğu ve Pasifik Bölgesinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Susan Thornton, 28 Eylül'de ABD Senatosu'ndaki bir toplantıda, KDHC'yi müzakere masasına geri çekmek için bu ülkeye baskı yaptıklarını belirtmişti.

Susan Thornton, ABD'nin KDHC'ye uyguladığı stratejinin çok net olduğunu ve KDHC yönetiminin değişmesini veya çökmesini, yarımadada birleşme sürecinin hızlandırılmasını, ateşkes anlaşmasında belirlenen askeri ara hattın kuzeyinde asker konuşlandırılmasını ve KDHC halkının acı çekmesini istemediklerini ifade etmişti.

Lu Kang, dün düzenlenen basın toplantısında, son günlerde ilgili tarafların Kore Yarımadası nükleer sorununun diyalog ve müzakere yoluyla çözümü yolunda olumlu sinyaller verdiklerini söyledi. Lu Kang, diyalog ve barış görüşmesi için uygun koşullar yaratılmasını ümit ettiklerine dikkat çekti.