Çin'den ilk üç çeyrekte 209 milyar dolar cari fazla

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Eylül 2023 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.

Dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk 9 ayda 209 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde dış ticarette 454,4 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 168,4 milyar dolar açık, yatırımlarda 10,8 milyar dolar fazla ve cari transferlerde 87,7 milyar dolar açık kaydedildi.

Cari işlemler fazlasının gayrısafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 1,6 oldu.