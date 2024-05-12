2024 enflasyon hedefi tutar mı? Mahfi Eğilmez olumlu ve olumsuz gelişmeleri özetledi ve yanıt verdi

Duayen iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye ve dünya ekonomisine dair gelişmeleri kendi adını taşıyan blogunda ve sosyal medya hesaplarında yorumlamayı sürdürüyor.

Mahfi Hoca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek idaresindeki yeni ekonomi yönetiminin izlediği politikalar doğrultusunda Türkiye ekonomisinin geldiği noktaya ilişkin olumlu ve olumsuz durumları özetledi.

Olumlu gelişmeler

Eski Hazine Müsteşarı Eğilmez, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda olumlu gelimeleri şöyle sıraladı:

* Kur korumalı mevduat (KKM) dahil olmak üzere dolarizasyon oranında az da olsa bir gerileme var. İşsizlik oranı düşüyor. TCMB'nin swap hariç net rezerv açığı azalıyor. Türkiye'nin risk primi (CDS primi) aşırı riskli ekonomi görüntüsünden çıkmış bulunuyor. Kredi derecelerimizde iyileşme var.

Olumsuz gelişmeler

Mahfi Eğilmez, yukarıda saydığı ilerlemelere karşılık Ocak - Nisan Hazine nakit dengesinin 807 milyar TL açık verdiğini anımsatarak, "Bu kadar büyük Hazine + nakit açığıyla enflasyonu yıl sonunda yüzde 38'e indirmek mümkün görünmüyor" ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının ikinci enflasyon raporu sunumunda yıl sonu enflasyon hedefini 2 puan artırarak yüzde 38'e çıkardıklarını duyurmuştu. TCMB 2024 yılı için enflasyonda üstbant hedefini ise yüzde 42'de sabit tuttu.