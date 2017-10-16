Çin'den Irak'ın toprak bütünlüğüne destek
Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile Irak'ın toprak bütünlüğüne destek verdiğini açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın toprak bütünlüğü, ulusal istikrarı ve birliğini korumak için gösterdiği çabaları desteklediklerini açıkladı.
Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Irak ordusunun Kerkük’e girmesiyle ilgili olarak “Prensip olarak, Irak hükümetinin toprak bütünlüğünü, ulusal istikrarını, birliğini korumak için verdiği çabaları destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Lu, ilgili tarafların da Irak’ın barış, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklemesini umduğunu söyledi.
Kaynak: AA