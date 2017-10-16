ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C
  • Dünya
  • Çin'den Irak'ın toprak bütünlüğüne destek

Çin'den Irak'ın toprak bütünlüğüne destek

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile Irak'ın toprak bütünlüğüne destek verdiğini açıkladı. 

Çin'den Irak'ın toprak bütünlüğüne destek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Çin Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın toprak bütünlüğü, ulusal istikrarı ve birliğini korumak için gösterdiği çabaları desteklediklerini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Irak ordusunun Kerkük’e girmesiyle ilgili olarak “Prensip olarak, Irak hükümetinin toprak bütünlüğünü, ulusal istikrarını, birliğini korumak için verdiği çabaları destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Lu, ilgili tarafların da Irak’ın barış, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklemesini umduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.