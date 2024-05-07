Çin'den İsrail'e çağrı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyuran İsrail'e çağrıda bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İsrail'e uluslararası toplumu dinleme ve Gazze'deki Refah'a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

Katar merkezli Al Jazeera'de yer alan habere göre, Jian, "Çin, İsrail'i uluslararası toplumun yoğun taleplerine kulak vermeye, Refah'a saldırmayı durdurmaya ve Gazze Şeridi'nde daha ciddi bir insani felaketi önlemek için elinden gelen her şeyi yapmaya kuvvetle çağırıyor" dedi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, 62'nci Tümen ve 401'inci Zırhlı Tugay'ın Refah'ın doğusundaki ordu birliklerine destek verdiği saldırılarda, Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda kontrolün ele geçirildiği belirtmişti.

Mısır'a yaklaşık 3,5 km uzaklıktaki kapının Filistin tarafında tam kontrolün sağlandığı belirtilen açıklamada, saldırıda 20 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedilmişti.