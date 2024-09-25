Çin'in itirazları işe yaramadı! ABD'nin füze sistemi Filipinler'de kalıyor

Çin'in tüm itirazılarına rağmen ABD'ye ait Typhon füze sisteminin Filipinler'de kalmasına karar verildi. İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla The Associated Press'e konuşan Filipinli yetkililer, eylül sonunda ülkeden gönderilmesinin beklendiği Standart SM-6 ve Tomahawk füzelerini fırlatabilen Typhon füze sisteminin mevcut pozisyonunda kalması konusunda ABD'li yetkililerle mutabakata varıldığını belirtti.

Füzeler 1600 kilometrelik menziliyle Çin'i de etki alanına alabiliyor

ABD ordusu, Typhon füze sistemini, nisanda Filipin birlikleriyle yapılan muharebe tatbikatlarının bir parçası olarak Filipinler'in kuzeyine konuşlandırmıştı. Typhon füze sisteminin ateşleyebildiği Tomahawk füzeleri 1600 kilometrelik menziliyle Çin'i de etki alanına alabiliyor.

Çin ise bölgesel istikrar ve barışı tehlikeye atabileceği gerekçesiyle ABD'nin Filipinler de dahil olmak üzere bölgeye artan askeri yığınaklarına şiddetle karşı çıkıyor. Filipinler, Çin'in taleplerini Filipinler'in içişlerine müdahale olarak değerlendiriyor. Öte yandan, füze sistemi nisanda ortak muharebe tatbikatları için Filipinler'e nakledilmiş olsa da, uzun süredir müttefiklerin ortak tatbikatları sırasında ateşlenmedi.