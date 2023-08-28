Çinli dev şirket Evergrande'nin piyasa değeri eridi

Büyük bir likidite ve borç sorunu yaşamasının ardından Hong Kong borsasında hisseleri askıya alınan Çinli Evergrande, 17 ay aranın ardından yeniden işlem görmeye başladı. Hisseler yüzde 87 gerilerken, şirketin değeri yaklaşık 2.4 milyar dolar düştü.

Evergrande'nin yaklaşık 32 milyar dolar büyüklüğünde offshore borçlarını yeniden yapılandırma planına onay verilip verilmemesi yönünde Hong Kong mahkemesi kararının gelecek ay açıklanması bekleniyor.

Değeri 370 milyon dolara geriledi

Şirketin Hong Kong'da işlem gören hisseleri 0.22 Hong Kong dolarına kadar gerilerken, şirketin piyasa değeri son işlem gördüğü zamanki 2.78 milyar dolardan, 369.73 milyon dolara geriledi.

Şirketin hisseleri 21 Mart 2022'den bu yana işlem görmüyordu. Şirketin borsada diğer birimleri Evergrande New Energy Vehicle ve Evergrande Property Services 16 ayın ardından geçen ay işlem görmeye başlamıştı.

Üç şirketin de yeniden işlem görmeye başlaması Evergrande Group için önem taşıyor çünkü şirket, borç yeniden yapılandırma planı kapsamında alacaklılarına ödemeleri bu şirketlerin sermayesiyle bağlantılı menkul kıymetlerle yapmak istiyor.