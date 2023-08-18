Çinli emlak devi Evergrande iflas mahkemesine başvurdu

Şirket, ABD iflas yasasının, yeniden yapılandırma sürecinden geçen ABD dışındaki şirketleri, onları dava etmeyi veya ABD'deki varlıklarını dondurmak isteyen alacaklılardan koruyan 15'nci bölümü kapsamında koruma talep etti.

Manhattan iflas mahkemesine başvuran Evergrande, Hong Kong, Cayman Adaları ve İngiliz Virgin Adaları'nda devam eden yeniden yapılandırma görüşmelerinin tanınmasını istediğini bildirdi.

China Evergrande'nin bağlı ortaklığı olan Tianji Holdings de dün Manhattan iflas mahkemesinden Bölüm 15 kapsamında koruma talep etti.

China Evergrande 20 Eylül'de Bölüm 15'in tanınması için bir duruşma planlanmasını önerdi.