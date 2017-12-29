Çinli grup 50 adet Airbus A320neo satın aldı
China Aircraft Leasing, 50 adet Airbus A320neo siparişi verdi. Hali hazırda 107 uçağı bulunan grup, yeni uçaklarını 2023'e kadar teslim alacak.
China Aircraft Leasing Group Holdings (CALC), 50 adet Airbus A320neo satın alacak.
Hong Kong Borsası'na yapılan bildirime göre satın alınacak uçakların liste fiyatı üzerinden toplam tutarı 5,42 milyar dolar.
Hali hazırda 107 uçağı bulunan China Aircraft Leasing, satın aldığı yeni uçakları 2023 yılına kadar teslim alacak.
Bu 50 uçak ile birlikte China Aircraft Leasing'in Airbus ve Boeing'e verdiği toplam sipariş 252'ye yükseldi. Grup, Airbus'a 202, Boeing'e ise 50 uçak sipariş etti.