Çinli ZTE ile ABD anlaşmaya vardı

06 Haziran 2018

Washington'un ABD'de üretilen parçaları kullanma yasağı nedeniyle faaliyetlerini büyük ölçüde durdurmak zorunda kalan Çinli telekom ekipmanı üreticisi ZTE, kaynakların verdiği bilgiye göre bu yasağın kaldırılması için ABD'li makamlarla prensipte anlaştı.

Çin'in ikinci büyük telekom ekipmanı üreticisi ZTE'nin ABD'de üretilen parça ve yazılımları kullanması, yasadışı şekilde İran ve Kuzey Kore'ye ihracat yapmasının ardından geçen yıl Washington ile yaptığı anlaşmayı bozması üzerine yasaklanmıştı.

Kaynakların dün Reuters'a verdiği bilgiye göre ön anlaşma olarak da nitelenen uzlaşı ZTE'nin 1 milyar dolar ceza ödemesini ve ileride oluşabilecek ihlaller için de 400 milyon doları da bloke bir hesaba yatırması öngörülüyor.

ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü "Taraflarca imzalanmış herhangi bir nihai anlaşma yok" derken, ZTE konu hakkındaki sorulara yanıt vermedi.