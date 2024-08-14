Citi, Türkiye'nin cari açığının GSYH'ya oranının yüzde 1 civarına gerilemesini bekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Haziran ayında cari işlemler hesabı 407 milyon ABD doları fazla verdi.

ABD'nin büyük bankalarından Citi, haziran ayında 0,41 milyar ABD doları olarak gerçekleşen cari işlemler fazlasının, 0,25 milyar dolar olan konsensüs tahmininin ve 0,3 milyar dolar olan kendi tahminilerinin üzerinde gerçekleştiğine işaret etti ve "Tahminimizden sapma büyük ölçüde beklenenden daha yüksek turizm gelirlerinden kaynaklanmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

"Cesaret verici görünüyor"

İç talebin çok güçlü olduğu 2023'ün aynı dönemiyle karşılaştırıldığında cari hesap ayarlamasının cesaret verici görünmesine rağmen, diğerlerinin yanı sıra nispeten güçlü bir mali dürtü nedeniyle şu ana kadar hızının arzu edilenden daha yavaş olduğunu not ediyoruz" diyen Citi, zayıflayan faaliyetler, enerji fiyatlarındaki düşüş ve altın ithalatındaki normalleşme sayesinde cari açığın 2023'teki yüzde 4,1 seviyesinden bu yıl GSYH'nın yüzde 1,0'inin biraz üzerine gerilemesini beklediklerini vurguladı.