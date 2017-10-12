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Citigroup'tan 4,1 milyar dolar kâr

Citigroup, bu yılın üçüncü çeyreğinde net kârını yüzde 7,9, gelirini ise yüzde 2,2 artırdı.

Citigroup'tan 4,1 milyar dolar kâr
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Citigroup, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde net kâr ve gelirlerinin arttığını duyurdu.

Citigroup'dan yapılan açıklamada, bankanın net kârının bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 7,9 artarak 4,1 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Banka, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 3,8 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

Kurumun hisse başına kârı da geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,24 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 1,42 dolara yükseldi.

Ayrıca, Citigroup'un 2017'nin üçüncü çeyreğindeki geliri, geçen yılın temmuz-eylül döneminde göre, yüzde 2,2 artarak 18,2 milyar dolara ulaştı. 2016'nın aynı döneminde bankanın geliri 17,8 milyar dolar olmuştu.

Olumlu gelen bilanço verilerine rağmen, Citigroup'un hisseleri New York borsasının açılışını takiben yüzde 0,5 değer kaybederek 74,59 dolara geriledi.

Kaynak: AA

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