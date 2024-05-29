CNN: Refah saldırısında ABD yapımı silahlar kullanıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce "İsrail Refah'a girerse silah yardımını durdurabiliriz" açıklamasında bulunmasından kısa bir süre sonra İsrail ordusu, Refah kentindeki Tal as-Sultan çadır kampına saldırı düzenledi.

ABD merkezli CNN, aralarında kadınlar ve çocukların olduğu ve 45 kişinin öldüğü Refah saldırısına incelediği bir rapor yayımladı.

CNN'in olay yerinden elde edilen görüntülerin analizine dayandırdığı raporuna göre, İsrail ordusu düzenlediği saldırıda ABD yapımı mühimmat kullanıldı.

"ABD yapımı GBU-39 küçük çaplı bombanın" kuyruğunun görüldüğü belirtilen CNN raporunda, bu bulgunun dört patlayıcı silah uzmanı tarafından doğrulandığını belirtildi.

CNN, mühimmat kalıntıları üzerinde görülen seri numaralarının Kaliforniya merkezli bir GBU-39 parçaları üreticisiyle eşleştiğini de ekledi.

İsrail ordusunun "Hamas vardı" açıklamasında bulunduğu bölgedeki kayıpların, çadırlara yayılan yangın sebebiyle gerçekleştiğini iddia etti.