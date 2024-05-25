'Comic Con' Arjantin'de başladı
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te 'Comic Con (Çizgi Roman)' fuarı düzenlendi.
Her sene dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan 'Comic Con' fuarı kapılarını Buenos Aires'te açtı. Çizgi roman ve popüler kültür etkinliği olarak bilinen fuarda; çizgi roman, grafik roman animasyonları, video oyunları, film ve televizyon alanlarında stantlar açıldı.
Etkinlikte, çizgi film, oyun ve film kahramanların ilginç kıyafetlerini giyen ziyaretçiler, keyifli anlar yaşadı. Buenos Aires Comic-Con'un açılış söyleşisinin konuğu, 'Hayalet Avcıları' filminin başrol oyuncusu Ernie Hudson'dı.