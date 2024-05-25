'Comic Con' Arjantin'de başladı

Her sene dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan 'Comic Con' fuarı kapılarını Buenos Aires'te açtı. Çizgi roman ve popüler kültür etkinliği olarak bilinen fuarda; çizgi roman, grafik roman animasyonları, video oyunları, film ve televizyon alanlarında stantlar açıldı.

Etkinlikte, çizgi film, oyun ve film kahramanların ilginç kıyafetlerini giyen ziyaretçiler, keyifli anlar yaşadı. Buenos Aires Comic-Con'un açılış söyleşisinin konuğu, 'Hayalet Avcıları' filminin başrol oyuncusu Ernie Hudson'dı.