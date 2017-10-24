Commerzbank, finansal danışmanlarla anlaştı.
Commerzbank, olası satın alma tekliflerini değerlendirmek için finansal danışmanlarla anlaştı.
Almanya'nın ikinci büyük bankacı olası satın alma tekliflerini değerlendirmek üzere finansal danışmanlarla anlaştı.
Financial Times'ın haberine göre banka, finansal danışman olarak Goldman Sachs ve Rothschild'i tuttarken, taraflardan henüz bir açıklama gelmediği ifade edildi.
Commerzbank'a teklif verebilecekler arasında UniCredit, BNP Paribas ve Credit Agricole'nin de adları geçiyor.