"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna ilişkilerinde önemli bir rol oynuyor"

Ürdün Senato Başkanı Fayiz, Rusya-Ukrayna savaşı ve krizin çözümünde Türkiye'nin oynadığı rol, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve Filistin davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ülkesinin tutumunun net ve tutarlı olduğunu kaydeden Fayiz, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın birçok kez "bu savaşın kazananı olmayacağını ve barışçıl bir çözüm yolu geliştirilmesi gerektiğini" ifade ettiğini aktardı.

Genişletilmiş diyalog çağrısında bulundu

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında krizin çözümüne yönelik oynadığı rolden övgüyle söz eden Fayiz, "Recep Tayyip Erdoğan, şu anda Rusya ve Ukrayna arasında görüşlerin birbirine yakınlaştırılması konusunda önemli bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Her zaman savaşlarda kaybeden tarafın halklar olduğunu vurgulayan Fayiz, ülkesinin de uluslararası ve bölgesel düzeyde çeşitli konularda rol oynadığını söyledi. Ürdün ile Türkiye'nin ilişkilerinin, özellikle liderler düzeyinde "güçlü" olduğunu vurgulayan Fayiz, iki ülke büyükelçilerinin de bağların güçlendirilmesi için iyi ilişkiler geliştirmeye çalıştığını ifade etti.

Fayiz, Ürdün-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi için iki ülkedeki yürütme ve yasama organları arasındaki karşılıklı ziyaretlerin de önemli olduğunu belirtti.

Genel anlamda çözüme ulaşmanın en iyi yolunun diyalog olduğunu kaydeden Fayiz, "Türkiye, Arap ülkeleriyle iş birliği yaparak bölge sorunlarının çözümünde olumlu bir rol oynayabilir" ifadelerini kullandı.

Fayiz, bölgenin yararı için Türkiye ile Mısır, Irak ve Suriye arasında genişletilmiş diyalog çağrısında bulundu.

"Ürdün Filistin davasının yükünü tek başına taşıyamaz"

Ürdün'ün Filistin davası konusunda tutumunun net olduğunu aktaran Fayiz, "Ürdün, 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasını destekliyor ve bu konudaki tutumu net" dedi.

Fayiz, İsrail'de seçimleri kazanan Binyamin Netanyahu liderliğinde kurulacak hükümetin İsrail tarihindeki "en aşırı sağcı hükümet" olacağını ancak bu durumdan Ürdün'ün istikrarının etkilenmeyeceğini söyledi.

"Açıkça söylüyorum, Ürdün Filistin davasının yükünü tek başına taşıyamaz" diyen Fayiz, İsrail'in herhangi bir provokasyonu durumunda tüm Arapların Ürdün'ün yanında yer alacağını savundu.