Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail değerlendirmesi dünya basınında

İran ve İsrail arasındaki artan tansiyon bölgedeki gerilimi en üst seviyeye çıkardı. Savaş çanlarının çaldığı Ortadoğu'da, tarafların soğukkanlı olması için çağrılar yapılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki durumu değerlendirdiği açıklamaları, dünya basınında geniş yankı buldu.

Rus haber ajansı TASS, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını "Erdoğan İsrail'i çatışmayı tüm bölgeye yaymaya çalışmakla suçladı" başlığıyla servis etti.

TASS, Erdoğan'ın "Yaşananlar, Batı'nın çifte standardından kaynaklanıyor ve bölgede daha büyük bir savaşın muhtemel olduğunu gösteriyor. İsrail çatışmayı tüm bölgeye yaymak için provokatif eylemlere başvuruyor. Uluslararası hukuku ihlal ederek İran'ın Şam'daki büyükelçiliğine düzenlediği saldırı, bardağı taşıran son damla oldu" sözlerini aktardı.

Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden aktaran Katar merkezli Al Jazeera, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortadoğu'da son dönemde tırmanan gerilimin tek sorumlusunun Netanyahu ve hükümeti olduğunu söyledi" dedi.

Arap basınında ortak başlık

Al Jazeera, "Erdoğan, Gazze'deki 'zulüm ve soykırım' devam ettiği sürece yeni bölgesel çatışmaların mümkün olduğunu da sözlerine ekledi ve tüm tarafları sağduyulu davranmaya çağırdı. Erdoğan ayrıca Batı'yı İran'ın saldırısını kınarken İsrail'in İran Büyükelçiliği'ni vurmasını kınamadığı için eleştirdi." ifadesinde bulundu.

İngiltere merkezli Middle East Eye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesini manşetten yayımladı. Middle East Eye, başlığında "Erdoğan Ortadoğu'daki gerilimin tırmanmasından İsrail'i sorumlu tuttu" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Dubai merkezli Al Arabiya TV kanalının internet haber sitesinde "Erdoğan, İran'ın İsrail'e saldırısının sorumlusunun Netanyahu olduğunu söyledi" başlığıyla servis edildi.

Kaynak olarak Fransa merkezli haber ajansı AFP'yi kullanan Al Arabiya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "13 Nisan akşamı yüreklerimizi dağlayan gerilimin asıl sorumlusu Netanyahu ve onun kanlı yönetimidir. İsrail'in saldırgan tutumuna aylardır sessiz kalanlar İran'ın tepkisini hemen kınadılar. Ancak ilk kınanması gereken Netanyahu'nun kendisidir." sözlerini aktardı.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına ilişkin haberini "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Doğu'daki son gerginliklerin tek sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu'dur" başlığıyla yayımladı.

Yunan basınında dikkat çeken analiz

Yunanistan'ın önde gelen Kathimerini ve Ethnos gazeteleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi. Kathimerini gazetesi, Reuters haber ajansını kaynak olarak kullanırken "tek sorumlu İsrail Başbakanı Netanyahu'dur" başlığı kullandı.

Ethnos gazetesi ise "Erdoğan, İran ve İsrail arasında dengeleyici rolünde" başlıklı çarpıcı bir analiz yayımladı.

Ethnos gazetesinde yer alan analizde, "Erdoğan, Batı dünyasının İsrail'e verdiği tek taraflı desteği kınadı ve çatışmanın her iki tarafını da dikkate alan daha dengeli bir yaklaşımın gerekliliğine işaret etti" ifadesi yer aldı.

Erdoğan'ın, ilgili tüm tarafları sorumlu davranmaya çağırdığı belirtilen analizde, Erdoğan'ın "bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik klasik 'öğütlere' başvurarak kendisini şiddet ve adaletsizliğe karşı bir sözcü olarak konumlandırmaya çalıştığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Analizde ayrıca, Erdoğan'ın "Tüm taraflar, sürekli gerginlik içinde ellerimizi havaya kaldırarak hiçbir şey elde edemeyeceğimizin farkında olmalıdır. Ne yangına körükle gitmenin ne de Netanyahu hükümetini sürekli şımartmanın kimseye faydası olmayacaktır." sözleri aktarıldı.

"İsrail'i ve liderliğini sürekli eleştiren Türk lider"

İsrail basınından Times of Israel, Erdoğan hakkında "İsrail'i ve liderliğini sürekli eleştiren Türk lider" ifadesinde bulundu. Haberde Erdoğan'ın "13 Nisan akşamı yüreklerimizi yakan gerilimin asıl sorumlusu Netanyahu ve onun kanlı yönetimidir" sözleri aktarıldı.

İran merkezli Press TV, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu'da artan gerilimin sorumlusunun yalnızca İsrail rejimi olduğunu söyledi' ifadesine yer verdi.