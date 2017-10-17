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Daimler 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor

Daimler AG, dünya genelinde 1 milyondan fazla Mercedes-Benz aracı servislere geri çağıracak. Bu araçların 495 bini ABD'de satılan araçlar.

Daimler 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor
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Alman lüks otomobil devi Daimler AG, dünya genelinde 1 milyondan fazla Mercedes-Benz markalı otomobil ve SUV'u hava yastıklarının istemsiz olarak açılmasına yol açma potansiyeli olan bir sorunu gidermek için servislere geri çağırma kararı aldı.

Daimler'in yaptığı açıklamaya göre, geri çağrılacak araçların 495 bini ABD'de, 400 bini İngiltere'de, 76 bini Kanada'da ve birkaç yüz bini Almanya'da satıldı.

Daimler, dünya genelinde servislere geri çağrılacak araç sayısı için toplam rakamı henüz netleştirmedi.

Servislere çağırma karar 2012-2018 arasında üretilen A, B, C ve E serisi modeller ile CLA, GLA ve GLC araçları kapıyor.

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