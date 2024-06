Daron Acemoğlu, New York Times'ın 'Biden' yazısını eleştirdi... 'Asıl tehdit Trump'

Dünyanın en önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) görev yapan ünlü akademisyen Daron Acemoğlu, ABD Başkanlık seçimleri için yarışacak olan Biden ile Trump'ın canlı yayındaki tartışma performansını yorumladı.

ABD Başkanı Biden'ın canlı yayındaki tartışma performansı eleştiri konusu olurken ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, “Ülkesine hizmet etmek için Başkan Biden yarıştan çekilmeli” başlıklı bir makale yayımladı.

New York Times, "Sayın Biden 4 yıl önceki adam değil” ifadesi kullanırken Acemoğlu, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım ile New York Times'ı eleştirirken Biden'ı savundu. Asıl tehlikenin Trump olduğunu ifade eden Acemoğlu, "New York Times da dahil olmak üzere ana akım ABD medyası beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Acemoğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

"New York Times da dahil olmak üzere ana akım ABD medyası beni hayal kırıklığına uğrattı. Manşetler hep Biden'ın münazara performansıyla ilgili. Evet, o yaşlı. Evet, daha ilham verici genç bir adayın olması harika olurdu. Evet, Birliğin Durumu konuşmasına kıyasla kötü bir gece geçirdi. Ama asıl hikaye bu değil. Asıl hikaye Trump'ın ABD demokrasisi için çok ciddi bir tehdit olduğudur"

I am disappointed with mainstream US media, including the New York Times. The headlines are all about Biden’s debate performance. Yes, he’s old. Yes, it would’ve been great to have had a more inspiring younger candidate. Yes, he had a bad night, certainly compared to his State of…