Davud Menzur, İran cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi
İran'da 28 Haziran'da yapılacak 14. cumhurbaşkanlığı seçimine hükümet içinden başvuran 5 isimden biri olan Menzur, adaylık başvurusunu çektiğini sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.
İran'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur, cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı adaylık başvurusunu geri çekti. Muhafazakar kimliğiyle bilinen Menzur, adaylıktan çekilmesiyle ilgili mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Devrimci Cephe adaylarının geniş katılımı ve aralarında doğru seçeneklerin varlığı göz önüne alındığında adaylıktan çekildiğimi açıklarken, şerefli İran halkına da seçimlere azami katılım gösterme çağrısında bulunuyorum."