Geleceğin hava hakimiyeti: Altıncı nesil savaş uçakları!

Uzmanlar ve emekli ABD Hava Kuvvetleri subayları, altıncı nesil savaş uçaklarının, hız, menzil ve düşman hava sahasına derinlemesine nüfuz etme yetenekleriyle hava savaşlarında devrim yaratacağını söylüyor.

Altıncı nesil uçaklar neler sunacak?

Yahoo News'te yer alan habere göre; altıncı nesil savaş uçaklarının tam olarak nasıl tanımlanacağı konusunda henüz net bir görüş birliği olmasa da, belirli özellikler öne çıkıyor.

Emekli ABD Hava Kuvvetleri Korgenerali Clint Hinote, altıncı nesil bir uçağın hız, yüksek irtifa, uzun menzil ve gelişmiş gizlilik yeteneklerine sahip olmasının beklendiğini ifade etti.

Hinote, bu yeni nesil uçakların sadece radar frekansında değil, aynı zamanda kızılötesi spektrumda da görünmez olması gerektiğini vurguladı.

Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (NGAD)

ABD Hava Kuvvetleri, Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (Next Generation Air Dominance - NGAD) programı kapsamında altıncı nesil uçak geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

ABD, program sayesinde altıncı nesil savaş uçaklarında hız, gizlilik ve menzil gibi kritik unsurları bir araya getirerek, Pasifik gibi geniş operasyon alanlarında üstünlük sağlanmayı hedefliyor.

Çin karşısında kritik öneme sahip

Emekli F-16 pilotu ve Mitchell Havacılık ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Heather Penney, altıncı nesil uçakların özellikle Pasifik’te uzun mesafeleri aşabilme ve Çin’in kontrolündeki hava sahasına girebilme yeteneklerinin kritik olacağını belirtti.

Yeni motor teknolojileri

ABD Hava Kuvvetleri'nin NDAG kapsamında üreteceği altıncı nesil savaş uçaklarında adaptif motor olarak bilinen ve uçuş durumuna göre farklı konfigürasyonlara geçebilen yeni bir tür tahrik sistemine sahip olmasını planlıyor.

Ancak yüksek maliyetleri ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle NGAD dahilinde üretilecek bu motorların daha küçük ve daha az karmaşık hale getirilmesi değerlendiriliyor.

Gelişmiş sensör ve veri işleme

Altıncı nesil uçaklar, gelişmiş sensörler ve büyük miktarda veriyi işleyip savaş alanında stratejik üstünlük sağlama yetenekleriyle dikkat çekiyor. Penney, bu uçakların radar, kızılötesi ve diğer frekanslarda gelişmiş sensörlere sahip olması gerektiğini söyledi.

"İlk altıncı nesil uçak" B-21 Raider

Northrop Grumman, B-21 Raider bombardıman uçağını ilk altıncı nesil uçak olarak tanıttı ancak, bu tanımlama üzerinde tartışmalar bulunuyor.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Emekli General Jeff Harrigian, F-22 ve F-35 gibi beşinci nesil uçakların sahip olduğu gizlilik, gelişmiş sensörler ve veri işleme yeteneklerinin, altıncı nesil uçaklarda B-21 Raider'da yer alan özelliklere göre daha da ileriye taşınması gerektiğini belirtti.