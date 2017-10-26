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Deutsche Bank'tan uzlaşı için 220 milyon dolar

Deutsche Bank, Libor soruşturmasında ABD'de 220 milyon dolar ödeyecek.

Deutsche Bank'tan uzlaşı için 220 milyon dolar
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Deutshe Bank, Libor ve diğer faiz göstergelerinin manipülasyonu yoluyla hükümet ve kâr amaçlı olmayan kurumları aldattığı iddiasıyla ABD'de yönetilen suçlamalar için uzlaşma yoluna gitti.

Banka, New Yok ve Kaliforniya savcılarının liderliğindeki 44 eyalet ve Washington D.C ile 220 milyon dolar karşılığında uzlaştı.

Nisan 2015'te ise ABD ve İngiltere'de yürütülen Libor soruşturmaları için regülatörler ile 2,5 milyar dolar karşılığında uzlaşmaya varmıştı.

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