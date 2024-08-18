Dev şirketler yapay zeka hakkında ne düşünüyor? Netflix'in 'rakip' kaygısı

Yapılan bir ankete göre Fortune 500 şirketlerinin yarısından fazlası yapay zekayı işletmeleri için potansiyel bir risk olarak görüyor.

Büyük işletmeler tarafından kamuya yapılan açıklamaları takip eden araştırma platformu Arize AI tarafından yapılan araştırmada şirketlerin yüzde 56'sının yapay zekayı bir risk faktörü olarak gördüğü ortaya çıktı. Bu oran 2022 yılında, yani yalnızca 2 yıl önce, yüzde 9 seviyesindeydi.

Tahmine dayalı makine öğrenimi teknolojisi, OpenAI'nin Kasım 2022'de popüler sohbet robotu ChatGPT'yi piyasaya sürmesinden bu yana geçen iki yıl içinde patlama yaşadı.

O zamandan bu yana, Büyük Teknoloji şirketleri güçlü yapay zeka sistemleri geliştirmek için 10 milyarlarca dolar yatırım yaptı ve yüzlerce start-up, yıkım fırsatından yararlanmak için ortaya çıktı.

Rakiplere ayak uyduramama kaygısı

CNBC-e’nin haberine göre; Fortune 500 şirketleri arasında, bu yıl yıllık mali raporlarda bahsedilen yapay zeka riskleri arasında, yönetim kurullarının teknolojiyi daha iyi kullanan rakiplerine ayak uyduramayacaklarından endişe etmeleri yer alıyor.

Diğer potansiyel zararlar arasında, yapay zekanın insan hakları, istihdam ve gizlilik üzerindeki potansiyel etkisiyle ilgili etik kaygılara kapılmak gibi itibar veya operasyonel sorunlar var.

En çok hangi sektör korkuyor

Bazı sektörler yapay zeka konusunda diğerlerine göre daha endişeli.

ABD'nin en büyük medya ve eğlence şirketlerinin yüzde 90'ından fazlası, yazılım ve teknoloji gruplarının yüzde 86'sı yapay zeka sistemlerinin bu yıl bir iş riski oluşturduğunu söyledi.

Fortune 500 telekomünikasyon şirketlerinin üçte ikisinden fazlası ve sağlık, finansal hizmetler, perakende, tüketici ve havacılık şirketlerinin yarısından fazlası yatırımcılara aynı uyarıyı yaptı.

Örneğin, 290 milyar dolarlık yayın hizmeti Netflix, rakiplerinin yapay zekayı kullanarak kendisine karşı bir avantaj elde edebileceği ve bunun etkili bir şekilde rekabet etme kabiliyetini etkileyeceği ve faaliyet sonuçlarının olumsuz etkilenebileceği konusunda uyardı.

Telekom grubu Motorola'nın yapay zeka ile ilgili yorumları ise şöyle: "Yapay zeka her zaman amaçlandığı gibi çalışmayabilir ve veri setleri yetersiz olabilir. Yasadışı, önyargılı, zararlı veya saldırgan bilgiler içerebilir, bu da kazançlarını ve itibarını olumsuz etkileyebilir."