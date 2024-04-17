Dışişleri Bakanı Fidan Hamas lideri Haniye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a yaptığı ziyaret sırasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

İHA'da yer alan habere göre görüşmede, Gazze'ye insani yardımlar, ateşkes ve rehineler konuları ele alındı.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar er ya da geç rezil olacak, nasıl bir haksızlık yaptıklarını görecekler. Hafta sonu Filistin davasının lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyleri dertleşeceğiz, konuşacağız" demişti. " ifadelerini kullanmıştı.