Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri, bugün İstanbul'da bir araya geldi. İki bakan, düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerinde ele alınan konuların başında Gazze meselesinin geldiğini belirten Bakan Fidan, bunun yanı sıra Libya, Sudan, Somali-Etiyopya sorunlarını da ele alma fırsatlarının olduğunu söyledi. Sudan'da devam eden iç savaşın nasıl durdurulabileceği, bölgesel etkileri ve ileriye dönük çözüm planı gibi konuları da görüştüklerini anlatan Fidan, Somali'yle ilgili olarak da ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını bildirdi.

"Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır" diyen Hakan Fidan, işbirliğinin ülkeler dışında bölgenin de menfaatine olduğuna dikkat çekti.

Şukri: Yakın zaman içinde kahire'ye bekliyoruz

Bakan Fidan'ın ardından açıklamalarda bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, görüşmelerin 'dostane' bir atmosfer içinde yapıldığını söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasından memnuniyetini dile getiren Şukri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkent Kahire'ye ziyaretini hatırlatarak, bu ziyarette dile getirilen 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmanın mümkün olduğuna işaret etti.

Uluslararası konulardaki işbirliğinin de önemine dikkat çeken Şukri, Gazze'deki savaşı hatırlatarak, Filistinlilerin çok büyük kayıp verdiğinin altını çizdi. Derhal ateşkesin ve insani yardımın ulaştırılmasının önemli olduğunu ifade eden Mısır Dışişleri Bakanı, Filistin devletinin kurulmasının da önemine dikkat çekti. Şukri, "Bu şiddet sürmemeli" diyen konuştu. Şukri, Fidan ve heyetini yakın zaman içinde Kahire'ye beklediğini söyledi.

"Son olaylar dünyanın dikkatini Gazze'den uzaklaştırdı"

Ortak açıklamaların ardından iki bakan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail ve İran gerilimindeki tırmanış ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es Sisi'nin Türkiye ziyaretinin takvimine ilişkin soruya yanıt verdi. Çatışmaların bölgeyi etkilediğine işaret eden Şukri, bu tırmanışın azaltılması için "Üzerimize düşen her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Şukri, "Son olaylar uluslararası toplumun dikkatini Gazze'deki trajik koşullardan uzaklaştırdı" diye konuştu.

"İsrail-Filistin arasındaki bir mesele olmaktan çıktı"

Dışişleri Bakanı Fidan da aynı soruya verdiği yanıtta, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve İsrail işgaline işaret ederek, "Filistin konusunda olan her şeyin küresel fay hatlarını tetikleme potansiyeli vardır ve tetiklemektedir" diye konuştu.

"Filistin'deki direnişin, giderek İsrail-Filistin arasındaki bir mesele olmaktan çıkıp dünyada ezenler ile ezilenler arasında bir mesele halini aldığına" işaret eden Fidan, "İsrail'in Filistin topraklarını işgali Batı'nın Ortadoğu'daki istikrarsızlık probleminin başlıca nedenlerinden biridir" dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır. Gazze'de yapılması gerekenlerin altını çizdik. Yardımların Refah sınır kapısından ulaşması için yoğun çalışıyoruz. Özellikle ticaret ve ekonomi işbirliğimizin en güçlü boyutlarından birini oluşturmakta. Mısır'daki yatırımlarımız 3 milyon doları bulmuş durumda. Libya'nın bütünlüğüne ve istikrarına beraber nasıl katkıda bulunuruz bunları kendi aramızsa istişare etme imkanımız oldu. Mısır ve Türkiye, Akdeniz'in iki ucunda önemli iki kardeş ülke. Çok büyük iş birliği potansiyelimiz var. Öncelik Gazze'deki işgalin bitmesi.Filistinlilerin hak ettiği egemenlik verilmezse krizler artarak devam edecektir. Baştan beri söylediğimiz gibi Filistin'de olanlar küresel fay hatlarını tetiklemekte. Bunlar daha başlangıç krizlerin büyümesini istemiyorsak kollarımızı sıvayıp gereken adımları atmalıyız. İslâm ülkeleri olarak baskıyı artırmamız lazım. Bu artık ezilenlerle ezenlerin savaşı. Gazze konusunda tüm ülkeler seslerin yükseltmeli. Dünyayı bekleyen asıl büyük kriz, uluslararası hukuksuzluk."