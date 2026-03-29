Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınacağı toplantıya katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. Fidan, toplantı öncesinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İslamabad'da diplomasi trafiği

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, bölgesel gelişmelerin değerlendirileceği toplantı kapsamında Pakistan'a ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi. Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin de katılması bekleniyor.

Toplantı öncesinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile bir araya gelen Fidan'ın, görüşmede Orta Doğu'daki son gelişmeler başta olmak üzere iki ülkenin ortak gündeminde yer alan başlıkları değerlendirdiği aktarıldı.