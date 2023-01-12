Disney çalışanları haftada 4 gün ofiste

Iger, çalışanların haftanın 4 günü ofise gelmelerini istedi. Iger mailinde “Ekibimle yaptığı toplantılarda, birlikte çalıştığınız insanlarla biraraya gelmenin inanılmaz değerli olduğunu gördüm” diye yazdı ve ekledi: “Bizim gibi kreatif işler yapılan işletmelerde insanların biraraya gelip, birbirini izleyip ve iş yaratması hiçbir şeyin yerini tutamaz.”

Açıklamaya göre, Disney çalışanları Pazartesi-Perşembe arasında ofiste olacak.

Disney’i 15 yıl boyunca yöneten Bob Iger, Disney+’tan istenen verimin alınamaması ve şirketin hisselerindeki keskin düşüşün ardından emekli olmuş ve yerine Şubat 2020’de Bob Chapek getirilmişti. Chapek, Covid salgınından eğlence parklarının kapatıldığı dönemde Disney’in başındaydı. Iger ise iki ay önce yeniden şirket CEO’su olarak atanmıştı. 71 yaşındaki Iger’in liderliği altında Disney’in piyasa değeri 48 milyar dolardan 257 milyar dolara yükselmişti.