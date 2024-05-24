Dogecoin'in simgesi Kabosu öldü

İnternet dünyasının fenomeni ve kripto para birimi Dogecoin'in simgesi olan Shiba inu cinsi Kabosu, 18 yaşında hayatını kaybetti. Kabosu'nun ölümünü, sahibi Atsuko Sato "uyuyormuş gibi sessizce hayata veda etti" ifadesiyle açıkladı.

Sato, paylaşımında "Ben onu severken sanki uykuya dalıyormuş gibi sessizce vefat etti. Kabo-chan dünyadaki en mutlu köpekti. Ben de en mutlu sahiptim. Bunca yıldır Kabosu'yu sevdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

Sato, Kabosu'nun 24 mayıs sabahı öldüğünü ve 26 Mayıs Pazar günü Japonya'nın Narita kentinin parkında bir veda töreni düzenleyeceğini belirtti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Uyutulacağı barınaktan 2010 yılında Sato tarafından sahiplenilen Kabosu, fotoğrafının internette paylaşılmasıyla dünya çapında ün kazandı.

Kabosu'nun fotoğrafı, 2021 yılında bir NFT'ye dönüştürüldü ve daha sonra 4 milyon dolara (yaklaşık 129 milyon TL) satıldı. Fotoğraf, ki yazılım mühendisi tarafından bir şaka olarak kurulan ve şu anda 23 milyar dolarlık piyasa değeriyle sekizinci en değerli kripto para birimi olan Dogecoin'e ilham verdi.

2022'nin sonlarında lösemi ve karaciğer hastalığı teşhisi konulan Kabosu, ABD'li milyarder Elon Musk'ın da favorisiydi. Elon Musk, Kabosu'nun fotoğrafını 44 milyar dolara satın alıp ismini X ile değiştirdiği Twitter'ın logosu yapmıştı.