Dolar ve avroda tarihi seviyeler devam (21 Kasım 2023 döviz kuru)
Dolar ve avroda tarihi seviyeler devam ediyor. Dolar 28,76'dan, avro 31,5'ten işlem görüyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,7600 liradan, avro 31,5030 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,7580 liradan alınan dolar, 28,7600 liradan satılıyor. 31,5010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,5030 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,7640 lira, avronun satış fiyatı ise 31,4130 lira olmuştu.