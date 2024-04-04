Domuz böbreği nakledilen adam taburcu oldu

ABD'nin Boston kentinde, bir domuzdan genetiği değiştirilmiş böbrek nakli yapılan 62 yaşındaki Rick Slayman taburcu oldu.

Dört saat sürdüğü açıklanan ameliyat ile tedavi olan Slayman'ın, iki haftalık bir sürecin ardından hastaneden çıkışı verildi.

Massachusetts Genel Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 16 Mart'ta gerçekleştirilen ameliyatın "hastalara daha kolay organ temini sağlama arayışında önemli bir dönüm noktasına işaret ettiği" belirtildi.

Slayman yaptığı açıklamada hastaneden ayrılıp evine gidebilmenin hayatının "en mutlu anlarından biri" olduğunu belirtti. Slaymen, "Yıllardır yaşam kalitemi etkileyen diyaliz yükünden kurtulmuş olarak ailemle, arkadaşlarımla ve sevdiklerimle vakit geçirmeye devam edeceğim için heyecanlıyım" ifadesinde bulundu.

Slayman, "Bunu sadece bana yardım etmenin bir yolu olarak değil, hayatta kalmak için nakle ihtiyaç duyan binlerce insana umut sağlamanın bir yolu olarak gördüm" dedi.

Slayman'ın doktoru Winfred Williams, "Bu teknolojik ilerlemeden kaynaklanan bol miktarda organ tedariki, nihayet sağlıkta eşitliği sağlamak ve ihtiyacı olan tüm hastalara böbrek yetmezliğine karşı en iyi çözümü sunmak için çok iyi bir tedavi haline gelebilir" açıklamasında bulundu.

Böbrek, eGenesis firması tarafından insanlara zararlı genleri çıkarmak ve uyumluluğu artırmak için belirli insan genlerini eklemek üzere genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alındı. Firma ayrıca domuzlarda bulunan ve insanlara bulaşma potansiyeli olan virüsleri de etkisiz hale getirdi.