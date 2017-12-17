Dragon kapsülü UUİ'ye ulaştı

17 Aralık 2017

Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in geri dönüştürülmüş Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaştı.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotları, Dragon kapsülünü, istasyonun büyük robot kolunu kullanarak yakaladı.

Bu, UUİ'ye 2015'te de teslimat yapan aynı kapsülünün ikinci seferi oldu.

UUİ'deki astronotlar için 2 tondan fazla ağırlıkta malzeme ve bilimsel teçhizat götüren kapsülün, ocak ayı ortasına kadar istasyonda kalması planlanıyor.

SpaceX, cuma günü, NASA için ilk kez geri dönüştürülmüş insansız Falcon roketi ve Dragon kapsülünü aynı anda yörüngeye fırlatmıştı.

NASA'nın UUİ'ye yeni yıl sevkiyatının yapıldığı seferde ilk kez, daha önce yörüngeye fırlatılan ve geri dönüştürülen roket ile kapsül aynı anda kullanılmıştı.

Yörüngeye giren Dragon kapsülünün, gıda ve 40 deney faresi taşıdığı kaydedilmişti.

Fırlatış, SpaceX'in California'daki merkezinde şirketin kurucusu Elon Musk ve çalışanları tarafından büyük sevinçle karşılanmıştı.

Kaynak: AA