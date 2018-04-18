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DTÖ: Ticaret gerilimi küresel riski artırır

Dünya Ticaret Örgütü, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin küresel ticarette riskleri artırdığı uyarısında bulundu.

DTÖ: Ticaret gerilimi küresel riski artırır
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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD'de korumacılığın güçlenmesiyle beraber küresel ticarette riskin arttığını bildirdi.

Financial Times gazetesinin haberine göre, DTÖ ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin küresel büyüme üzerindeki etkisi konusunda uyarıda bulundu. DTÖ, gerilimin yatırım kararlarını olumsuz etkilediği yönünde göstergeler olduğunu kaydetti.

DTÖ, ABD ile Çin arasındaki vergi mücadelesinin artması durumunda küresel ekonominin aşağı yönlü seyir izleyeceğini vurguladı.

DTÖ Başkanı Roberto Azevedo da, “Dünya ekonomisinin ihtiyacı olan son şey misilleme döngüsü” dedi.

DTÖ: Küresel gerginlik artarsa risk varDTÖ: Küresel gerginlik artarsa risk var

 

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