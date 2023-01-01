Dubai alkol satış vergisini kaldırıyor

Dubai’nin devlete bağlı iki alkol perakendecisi tarafından yapılan ani yılbaşı duyurusu, görünüşe göre iktidardaki Al Maktoum Ailesi'nden gelen bir hükümet kararnamesinden geldi. Ancak hükümet yetkilileri kararı hemen kabul etmedi ve Associated Press’in sorularını yanıtlamadı.

Ancak bu, artık ramazan ayında gündüz saatlerinde alkol satan ve koronavirüs pandemisinin başlangıcında tecrit sırasında eve teslimat sağlamaya başlayan şeyhlikte içkiyle ilgili düzenlemelerin yıllarca gevşetilmesinin ardından geldi.

Alkol satışları, uzun mesafeli havayolu şirketi Emirates’e ev sahipliği yapan BAE’de en çok seyahat edilen destinasyonlardan biri olan Dubai ekonomisinin uzun süredir önemli bir barometresi olmuştur. Yakınlarda Katar’da düzenlenen son Dünya Kupası sırasında, Dubai’nin birçok barı işe gidip gelen futbol taraftarlarını kendine çekti.

MMI: Artık diğer Emirliklere gitmenize gerek yok

Daha geniş Emirates Group’un bir parçası olan alkol distribütörü Maritime and Mercantile International (MMI) yaptığı açıklamada duyuruyu yaptı.

MMI’den Tyrone Reid, “100 yılı aşkın bir süre önce Dubai’deki operasyonlarımıza başladığımızdan beri, emirliğin yaklaşımı herkes için dinamik, hassas ve kapsayıcı olmaya devam etti. Yakın zamanda güncellenen bu düzenlemeler, Dubai ve BAE’de alkollü içeceklerin güvenli ve sorumlu bir şekilde satın alınmasını ve tüketilmesini sağlamaya devam etmede etkili” dedi.

MMI, kararın kalıcı olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi. Bununla birlikte, MMI tarafından yayınlanan bir reklam, “artık diğer emirliklere gitmenize gerek yok” diyerek müşterileri mağazalarından satın almaya çağırdı. Dubai sakinleri uzun süredir toplu, vergiden muaf alkol alımları için Umm al-Quwain ve diğer emirliklere gidiyor.

En azından kısmen devlete veya bağlı şirketlere ait olduğuna inanılan ikinci alkol perakendecisi African & Eastern de belediye vergi ve ruhsat harçlarının sona erdiğini duyurdu.

Dubai yasalarına göre, gayrimüslimlerin alkol tüketebilmesi için 21 yaşında veya daha büyük olması gerekir. İçki içenlerin, Dubai polisi tarafından verilen bira, şarap ve likör satın almalarına, taşımalarına ve tüketmelerine izin veren plastik kartlar taşımaları gerekiyor. Aksi takdirde para cezaları ve tutuklanmalarla karşı karşıya kalabilirler – şeyhliğin geniş bar, gece kulübü ve lounge ağı neredeyse hiçbir zaman izni görmek istemese de.

Yine de, nispeten liberal olan Dubai, bölgedeki diğerleri arasında bir aykırıdır. Dubai’yi kuzeyde sınırlayan bir emirlik olan Sharjah, yakınlardaki İran, Kuveyt ve Suudi Arabistan ülkeleri gibi alkolü de yasaklıyor.

Petrol zengini BAE’nin başkenti Abu Dabi, alkol ruhsatı sistemini Eylül 2020’de sonlandırdı.