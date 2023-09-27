“Dünya, ABD’nin yüzde 7 faiz oranına hazır olmayabilir"

Yatırım bankacılığı devi JPMorgan’ın CEO’su Jamie Dimon, Hindistan’ın önde gelen gazetelerinden Times of India’ya konuştu, dünyanın Amerika’nın yüzde 7 faiz oranına hazır olmayabileceğine işaret etti.

Dimon, “Küresel ekonomi, ABD faiz oranının stagflasyonla birlikte yüzde 7’ye kadar yükselmesi şeklindeki en kötü senaryoyla yüzleşmeye hazır olmayabilir” dedi. ABD Merkez Bankası (Fed), Mart 2022'den bu yana enflasyonu kontrol altına almak için gösterge borçlanma maliyetini 525 baz puan artırarak, yüzde 5.25 – yüzde 5.5 aralığına yükseltti.

Sözde likidite sıkılaştırma döngüsü, geçen yılki kripto piyasası çöküşünün kısmen sorumlusuydu. İşte bu noktada Dimon'a göre Fed, ısrarcı enflasyonu bastırmak için faiz oranlarını artırmaya devam etmek zorunda kalabilir ve borçlanma maliyetlerinde yaklaşan artışlar küresel ekonomiye daha fazla zarar verebilir: "Sıfırdan yüzde 2'ye çıkmak neredeyse hiç artış değildi. Sıfırdan yüzde 5'e çıkmak bazı insanları hazırlıksız yakaladı.

Ancak hiç kimse yüzde 5'i olasılık alanının dışına çıkaramazdı. Dünyanın yüzde 7'ye hazır olup olmadığından emin değilim.” Gazete, Dimon’un sözlerini şöyle yorumladı: “Stagflasyon veya sürekli yüksek enflasyon ve işsizlikle birlikte yüzde 7'lik oranlar, ABD ekonomisinin resesyona girme riskini artıracaktır.

Bu, teknoloji hisse senetleri ve kripto para birimleri gibi riskli varlıklar için istenmeyen bir sonuçtur. Ayrıca sıkılaştırmanın devam etmesi, halihazırda yüksek olan ABD Hazine tahvili getirilerinin onlarca yılın en yüksek seviyelerine yükselmesine neden olabilir.

Tahviller şimdiden 2009'dan bu yana en çekici görünüyor ve sermayenin riskli yatırımlardan çekilmesi tehdidini taşıyor. Dimon'un yorumları, Fed'in sıkılaştırma döngüsünün zirveye ulaştığı yönündeki yaygın görüşle çelişiyor. Merkez bankası borçlanma maliyetlerini daha uzun süre yüksek tutma niyetinde olduğunu söyledi.”

Fed üyesinden faiz mesajı

Federal Açık Piyasa Komitesi'nde oy hakkı bulunan Fed üyesi Neel Kashkari bu yıl bir faiz artışı daha beklediğini ifade etti. Wharton School’da bir etkinlikte konuşan Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, ekonominin beklenenden güçlü olması durumunda faizleri de uzun bir süre yüksek tutabileceklerini kaydetti.

Fed faiz kararını veren Federal Açık Piyasa Komitesi’nde oy hakkı bulunan Kashkari, geçtiğimiz hafta faiz kararıyla birlikte yayımlanan projeksiyonlarda bu yıl bir faiz artışı daha bekleyen üyeler arasında yer alıyordu.

Geçen hafta yaptığı toplantıda Fed faizi sabit tutma kararı alırken, yetkililerin para politikası beklentilerini yansıtan noktasal grafikte yılın geri kalan bölümü için bir faiz artışı sinyali çıkmıştı. Kararın açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Fed Başkanı Jerome Powell, yetkililerin “uygun olması halinde oranları daha da artırmaya hazır olduklarını ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe doğru indiğinden emin olana kadar politikayı kısıtlayıcı bir seviyede tutmayı planladıklarını” söyledi.

Nötr faiz oranının mevcut tahminlerden daha yüksek olabileceğini belirten Powell, yine de politika yapıcıların bu konu hakkında şu aşamada bir kararı olmadığını ifade etti. Powell, “Faiz oranlarında yaşananlar göz önüne alındığında ekonominin pek çok kişinin beklediğinden daha güçlü olduğunu söylemek doğru olur” dedi ve bunun nötr faizlerin aslında daha yüksek olması gerekmesinden ya da politika faizinin yeterince uzun süre boyunca kısıtlayıcı kalmamış olmasından kaynaklanıyor olabileceğini kaydetti.