Dünya Bankası, Nijerya'ya 700 milyon dolarlık krediyi onayladı

Dünya Bankası, Nijerya'ya ergenlik çağındaki kız çocuklarının öğrenimini geliştirmek amacıyla 700 milyon dolar kredi verilmesini onayladı.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, "Ergen Kızların Öğrenimi ve Güçlendirilmesi Girişimi" programı kapsamında Nijerya'ya 700 milyon dolar kredi verilmesinin onayladığı belirtildi.

Açıklamada, Nijerya'da okul çağında 12 milyon ila 15 milyon çocuğun eğitimden mahrum olduğu, bu çocukların çoğunun ülkenin kuzeyinde olduğu kaydedildi.

Onaylanan kredinin kız çocuklarının eğitimi için kullanılacağı aktarılan açıklamada, bu krediyle 5 binden fazla sınıfın yenileneceği ve 250 binden fazla kız çocuğuna burs verileceği ifade edildi.