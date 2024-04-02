Dünya Bankası'nda 1 milyar dolarlık hibrit tahvil hazırlığı

Dünya Bankası Hazinesi sermaye piyasaları ve yatırım departmanı direktörü George Richardson, bu yıl sermaye piyasalarında 1 milyar dolara kadar ilk hibrit tahvil ihracını gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Reuters'a konuşan Richardson, "Bu takvim yılında potansiyel bir pilot işlem için çalışıyoruz" ifadesinde bulundu.

Yatırımcılarla konu hakkında konuştuklarını ve piyasa koşullarını yakından izlediklerini belirten Richardson, "Para toplamak için yeni bir yol bulup bulamayacağımızı görmek ilginç olacaktır" dedi.

Richardson, Richardson, Dünya Bankası'nın, çok taraflı kalkınma bankaları tarafından ihraç edilen hibrid sermayenin, kıdemli, teminatsız tahvillere göre, şu anda derecelendirme kuruluşlarının metodolojilerinde yansıtılandan daha iyi bir kredi olacağına ikna olduğunu söyledi.

Richardson, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in yöntem değişikliğine gittiğini ve hibrid sermaye konusunda ne gibi değişiklikler yapacağının henüz belli olmadığını vurguladı.

Richardson ayrıca, "Biz ticari banka ya da şirket değiliz. Sahiplik yapımız ve yönetim şeklimiz, bizi ticari bankalardan ve şirketlerden daha iyi kredilendiriyor" dedi.