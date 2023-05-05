Dünya Bankası’nın ilk Hintli ve Sih başkanı

Emre ERGÜL

II. Dünya Savaşı sonrası 1945’te kurulan Dünya Bankası, yeni başkanına kavuştu. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu’nun 25 üyesi, 63 yaşındaki Ajay Banga’yı bankanın 14’üncü başkanı seçti.

Banka tarihinin ilk Güney Asyalı, Hintli ve Sih başkanı olan Banga, 2 Haziran’da koltuğu, görevine 1 yıl erken veda edecek olan David Malpass’tan (Donald Trump’ın adayıydı) alacak. İklim değişikliği politikalarıyla öne çıkan Banga’nın ismi, bankacılık piyasalarında “teknoloji ve inovasyon gurusu” olarak geçiyor.

Banga, 10 Kasım 1959’da Hindistan’ın Puna kantonuna bağlı Khadki kentinde doğdu. Emekli korgeneral olan babasının ordu görevleri nedeniyle bütün Hindistan’ı gezdi.

Ülkenin önde gelen eğitim kurumları; St. Edward’s School, St. Stephen’s Üniversitesi ve Hindistan Yönetim Enstitüsü’nde, ekonomi eğitimleri aldı. 22 yaşına geldiğinde, iş hayatına Hindistan’daki Nestle firmasında stajyer olarak atıldı.

İşte Barga’nın yıl yıl kariyer basa maklarını tırmanışı:

1981: Banga, Hindistan Nestle’de işe girdi, 13 yıl çalıştı.

1994: Hindistan’daki PepsiCo’ya transfer oldu, burada 2 yıl çalıştı.

1996: Banga, Citi Group’a geçti ve burada 13 yıl kaldı.

2000: Citi’deki yeni görevi için ABD’ye taşındı.

2007: Banga, ABD vatandaşı oldu.

2009: MasterCard, Banga’yı COO olarak işe aldı. Hintli iş insanı, 1 yıl sonra şirketin CEO’su oldu.

2011: ABD-Hindistan İş Konseyi’nin başkanı oldu.

2015: Dönemin ABD Başkanı Barack Obama, onu Ticaret Politikası ve Müzakereler Danışma Komitesi’ne üye atadı.

2016: Banga, Hindistan’ın en yüksek dördüncü sivil madalyası Padma Shri ile ödüllendirildi.

2021: Büyüme sermayesi şirketi General Atlantic’e başkan yardımcısı oldu. Tek görevi, şirketin iklim değişikliği fonu olan BeyondNetZero’yu yönetmek oldu.

2022: ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Bankası başkanlığına önerdi. Zaman içinde dönem dönem Temasek, Amerikan Kızılhaç, Krafts Foods, Dow Inc ve Exor'un yönetim kurullarında görev alan Banga’nın şahsi serveti bilinmiyor. Lifestyleasia adlı haber sitesi, Banga’nın en az 1 milyar doları olduğunu yazdı ancak bu rakam hiçbir zaman doğrulanmadı.

Banga en son ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’le beraber göç konusunda çalıştı. Zoomdojo’nun kurucusu ve üniversite öğretim görevlisi Ritu Banga ile evli olan Banga’nın iki çocuğu bulunuyor.

Biden, Banga'nın Dünya Bankası'nın yeni başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Banga'nın Dünya Bankası Başkanı pozisyonuna uzmanlık, deneyim ve yenilik getiren dönüştürücü bir lider olacağını belirtti.

Banga'nın Dünya Bankası'nın iklim değişikliği de dahil olmak üzere, yoksulluğu azaltma temel misyonunu doğrudan etkileyen küresel zorlukları ele almak için yönlendirilmesine yardımcı olacağını kaydeden Biden, Banga ile yeni görevinde çalışmayı ve Dünya Bankası'nı dönüştürme çabalarını desteklemeyi dört gözle beklediğini vurguladı.

Dünya üzerinde 25 milyon sih var

Sihizm, 15’inci yüzyılın sonlarında Hint Yarımadası’nın Pencap bölgesinde ortaya çıkan tek tanrılı bir dindir. Dünyanın en büyük beşinci organize dini olan Sihizm’in ilk gurusu Guru Nanak Dev’di (1469 1539). Sihizm, Nanak ve onun yerine geçen diğer 9 Sih gurusunun ruhani öğretileriyle gelişmiştir. Şu an dünya üzerinde 25 milyon Sih’in yaşadığı tahmin ediliyor.

Kutsal kitaplarının ismi “ik onkar” yani “tek tanrı.” Sihlere göre Tanrı cinsiyetsizdir, Tanrı’nın insan formu alabileceğine de inanmazlar. Tüm insanlar eşittir. Sihler reankarnasyona (öldükten sonra başka vücutta yeniden doğuş) inanırlar.

Her Sih, yaşam boyunca “Beş Şeytan”la savaşır: Ankhar (ego), Krodh (öfke), Lobh (hırs), Moh (maddi bağlılık) ve Kam (şehvet). Her Sih, kazancının ve hayatının yüzde 10’unu Tanrı’ya hizmet için harcamalıdır.