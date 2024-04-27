Dünyaca ünlü maden suyunda 'dışkı' tespit edildi

Fransız Sağlık Kurumu (DGS), Türkiye'de ve dünyada pek çok zincir markette satılan İsviçreli gıda devi Nestlé grubuna bağlı Fransız Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildiğini duyurdu.

Fransa'nın güneyindeki Gard'da bulunan kuyulardan birinde "dışkı kaynaklı" bakterilerin tespit edilmesinin ardından DGS, önlem olarak kuyulardan birinin kullanımının durdurulmasını talep etti.

DGS’den yapılan açıklamada, ürünlerde dışkı örneklerine rastlanılmasının, mart ayı ortasında Fransa'nın güneydoğusunu vuran Monica fırtınasıyla gelen çok şiddetli yağışlarla bağlantılı olduğu düşünüldüğü belirtildi.

Gard Valiliği, 19 Nisan'da yayınladığı bir emirle, Vergèze'de bulunan bir kuyunun işletmesini "gecikmeksizin askıya alması" için resmi bildirimde bulundu. Bildirimde, bu su havzasında, "10 Mart 2024'ten itibaren ve birkaç gün boyunca E.coli türü dışkı kaynaklı bulaşmaya işaret eden mikroplarla kirlenme görüldüğü" ifade edildi.

DGS ayrıca, 10-14 Mart tarihleri arasında üretilen iki milyon şişe doğal maden suyunun tümünün imha edildiğini açıkladı.